Mondo

Perché il sequestro della petroliera venezuelana agita Capitol Hill

Luciana Grosso

Ispi
L’operazione, voluta da Trump, si inserisce in un rafforzamento militare statunitense che molti interpretano come tentativo di forzare un cambio di regime a Caracas. Intanto il Congresso Usa, rimasto finora ai margini, prepara risoluzioni per limitare i poteri di guerra dell’amministrazione e le divisioni nella maggioranza repubblicana complicano la posizione del presidente. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire se la crisi resterà confinata o sfocerà in un conflitto aperto

