Il 2026 della moda: tendenze e previsioni per l'anno che verrà

Cosa ci aspettiamo dalla moda nel 2026? Dalle tendenze delle passerelle a quelle individuate dagli analisti dei social media più attenti allo stile e i gusti dei giovanissimi, una panoramica sulla moda globale che si affaccia a una stagione di crescita dismogenea nelle varie aree del mondo, tra aspirazioni e timori vecchi e nuovi. Alla ricerca di uno spiraglio di evasione per rinascere, anche attraverso ciò che scegliamo di indossare ogni giorno.