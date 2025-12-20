Epstein files, i dem: "Troppi omissis". La Casa Bianca attacca Clinton

Il materiale, atteso da anni, è stato diffuso con pesanti omissioni, suscitando dubbi sull'effettiva trasparenza dell'operazione. I democratici: "Pubblicazione tardiva e incompleta". Polemiche sull'ex presidente Usa e marito di Hillary, che compare in una foto mentre è in una jacuzzi. Il portavoce: "Si cerca un capro espiatorio"

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una parte della "enorme" mole di documenti relativa alle indagini sul caso Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Il materiale, atteso da anni, è stato diffuso con pesanti omissioni, suscitando dubbi e polemiche sull'effettiva trasparenza dell'operazione, soprattutto da parte dei democratici. Le critiche si concentrano anche sulla limitata presenza di riferimenti al presidente americano Donald Trump, nonostante la sua nota amicizia con il finanziere . Intanto, la Casa Bianca attacca l'ex presidente americano Bill Clinton, che compare in una delle fotografie diffuse mentre è in una jacuzzi. Il portavoce del politico dem ribatte: "Si cerca un capro espiatorio".

Tra i file rilasciati compaiono numerose fotografie dell'ex presidente democratico Bill Clinton e di altre celebrità, tra cui Mick Jagger e Michael Jackson, all'interno della cerchia sociale di Jeffrey Epstein. Media statunitensi e internazionali stanno ancora passando al vaglio i materiali, un'operazione che richiederà diversi giorni vista la mole (centinaia di migliaia di pagine). In totale, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato 3.965 file, di circa 3 gigabyte, distribuiti in quattro nuovi set di dati. La maggior parte è formata da documenti Pdf, insieme a un file video e diverse immagini singole, alcune delle quali fanno parte di dossier di più pagine.

L'ira dei democratici

Per i dem la pubblicazione è incompleta e tardiva. Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha parlato di una diffusione che rappresenta "solo una frazione" delle prove complessive, sostenendo che l'ampio ricorso agli omissis viola lo spirito e la lettera dell'Epstein Files Transparency Act, la legge firmata da Donald Trump il mese scorso, che imponeva la pubblicazione integrale dei fascicoli, salvo limiti legali e tutele per le vittime. Il vice procuratore generale Todd Blanche ha annunciato che ulteriori documenti saranno resi pubblici nelle prossime settimane, precisando che resteranno esclusi quelli legati a indagini in corso.

La Casa Bianca attacca Clinton

La Casa Bianca ha subito colto l'occasione per attaccare Clinton, ritratto in una delle fotografie diffuse mentre è in una jacuzzi. Angel Urena, il portavoce dell'ex presidente Usa, è intervenuto in sua difesa, spiegando che ci sono "due tipi di persone": coloro che non sapevano nulla e hanno subito reciso i legami con Epstein quando i suoi crimini sono venuti alla luce, e coloro che "hanno continuato il loro rapporto con lui in seguito". Urena ha specificato che Clinton rientra nella prima categoria.