Epstein files, i dem: "Troppi omissis". La Casa Bianca attacca Clinton

Pubblicati nuovi Epstein files, i dem: "Troppi omissis". La Casa Bianca attacca ClintonMondo
Il materiale, atteso da anni, è stato diffuso con pesanti omissioni, suscitando dubbi sull'effettiva trasparenza dell'operazione. I democratici: "Pubblicazione tardiva e incompleta". Polemiche sull'ex presidente Usa e marito di Hillary, che compare in una foto mentre è in una jacuzzi. Il portavoce: "Si cerca un capro espiatorio"
Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una parte della "enorme" mole di documenti relativa alle indagini sul caso Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Il materiale, atteso da anni, è stato diffuso con pesanti omissioni, suscitando dubbi e polemiche sull'effettiva trasparenza dell'operazione, soprattutto da parte dei democratici. Le critiche si concentrano anche sulla limitata presenza di riferimenti al presidente americano Donald Trump, nonostante la sua nota amicizia con il finanziere. Intanto, la Casa Bianca attacca l'ex presidente americano Bill Clinton, che compare in una delle fotografie diffuse mentre è in una jacuzzi. Il portavoce del politico dem ribatte: "Si cerca un capro espiatorio".
Cosa c'è nei nuovi documenti
Tra i file rilasciati compaiono numerose fotografie dell'ex presidente democratico Bill Clinton e di altre celebrità, tra cui Mick Jagger e Michael Jackson, all'interno della cerchia sociale di Jeffrey Epstein. Media statunitensi e internazionali stanno ancora passando al vaglio i materiali, un'operazione che richiederà diversi giorni vista la mole (centinaia di migliaia di pagine). In totale, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato 3.965 file, di circa 3 gigabyte, distribuiti in quattro nuovi set di dati. La maggior parte è formata da documenti Pdf, insieme a un file video e diverse immagini singole, alcune delle quali fanno parte di dossier di più pagine.
Il bigliettino: "Ho una femmina per lui"
Tra i file rilasciati dal dipartimento di Giustizia americano figurano anche una serie di messaggi datati 8 novembre 2004 e diretti a Epstein, in cui c'è scritto: "Ho una femmina per lui". Lo stesso messaggio compare in un altro foglietto.
Le censure
Molti documenti risultano ampiamente censurati. In un elenco di 254 massaggiatrici, ad esempio, tutti i nomi sono oscurati "per proteggere potenziali vittime". Altri file contengono immagini parzialmente oscurate di persone nude o seminude, oppure fotografie di Epstein e accompagnatori con armi da fuoco. Tra gli scatti finora inediti figurano immagini di Ghislaine Maxwell - l'ex compagna di Epstein, condannata a 20 anni di carcere per l'adescamento di minori - insieme al principe Andrea, oltre a fotografie che ritraggono Clinton in contesti privati, in parte coperti da omissis.
L'ira dei democratici
Per i dem la pubblicazione è incompleta e tardiva. Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha parlato di una diffusione che rappresenta "solo una frazione" delle prove complessive, sostenendo che l'ampio ricorso agli omissis viola lo spirito e la lettera dell'Epstein Files Transparency Act, la legge firmata da Donald Trump il mese scorso, che imponeva la pubblicazione integrale dei fascicoli, salvo limiti legali e tutele per le vittime. Il vice procuratore generale Todd Blanche ha annunciato che ulteriori documenti saranno resi pubblici nelle prossime settimane, precisando che resteranno esclusi quelli legati a indagini in corso.
La Casa Bianca attacca Clinton
La Casa Bianca ha subito colto l'occasione per attaccare Clinton, ritratto in una delle fotografie diffuse mentre è in una jacuzzi. Angel Urena, il portavoce dell'ex presidente Usa, è intervenuto in sua difesa, spiegando che ci sono "due tipi di persone": coloro che non sapevano nulla e hanno subito reciso i legami con Epstein quando i suoi crimini sono venuti alla luce, e coloro che "hanno continuato il loro rapporto con lui in seguito". Urena ha specificato che Clinton rientra nella prima categoria.
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso