Ucraina, oggi nuovo round di colloqui Mosca-Washington a Miami. LIVE

L'utilizzo degli asset russi conservati in Europa indebolirebbe, secondo Vladimir Putin che ne parla comunque come di un "furto", la fiducia nell'Euro. "Ci sarebbero conseguenze gravi per coloro che cercano di farlo. Non si tratta solo di danno alla loro immagine. Ma è una rottura di fiducia nella zona Euro. La ragione è che a parte la Russia, molti altri Paesi mantengono le loro riserve di oro e valuta in Europa", ha spiegato, indicando in primis i timori dei Paesi produttori di petrolio. "Guarderanno a quello che sta accadendo ora, stanno già guardando e si faranno sospettosi e dubbiosi. E cosa succede se poi effettivamente impiegano gli asset russi? Sarebbe solo l'inizio e dopo sarà possibile rifarlo molte e molte altre volte con vari pretesti", ha aggiunto il Presidente russo.