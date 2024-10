Elezioni Usa 2024, chi sono i Grandi Elettori e come vengono eletti

Alcuni Stati Usa, tradizionalmente, “pendono” verso un singolo partito. Sono i cosiddetti “safe states”, che possono assumere la denominazione di “blue states” (se votano in maggioranza per i democratici) o “red states” (se prediligono in maggioranza i repubblicani).

Esistono però anche gli “swing states”, cioè gli “stati in bilico”, in cui entrambi i partiti hanno la possibilità di vincere. E per questo sono considerati chiave per la vittoria. Gli Stati in bilico quest'anno sono: Carolina del Nord, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia e Arizona.

Sarà il voto in questi Stati, con ogni probabilità, a decidere chi andrà alla Casa Bianca.

Per approfondire:

Elezioni Usa 2024, sondaggi: Trump recupera Harris e va avanti negli Stati in bilico