Mondo

Usa Weekly News, NYT dà endorsement a Harris, Trump torna a Butler

Il New York Times fa il suo endorsement in vista del 5 novembre: è Kamala Harris la candidata prescelta dal quotidiano che, in un lungo editoriale, la definisce come “l’unica voce patriottica per la presidenza”. Trump, invece, prosegue la sua campagna e torna a Butler, dove a luglio era stato colpito da un proiettile: con lui anche Elon Musk che, ai presenti, dice: “Trump deve vincere per preservare la costituzione e la democrazia” A cura di Valentina Clemente

NYT for Harris – “Kamala Harris è l’unica scelta, l’unica voce patriottica per la presidenza”: così il board editoriale del New York Times descrivendo Donald Trump come il candidato più indegno a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti. “Alcune delle persone nominate da Trump nel suo ultimo mandato hanno salvato l’America dai suoi impulsi più pericolosi. Si sono rifiutate di infrangere la legge in suo favore e hanno parlato apertamente quando ha anteposto i suoi interessi a quelli del paese" mette in evidenza il New York Times

"Per questo se rieletto Trump intende circondarsi di persone che non sono disposte a sfidare le sue richieste. A meno che gli elettori non si facciano sentire, Trump avrà il potere di arrecare un danno profondo e duraturo alla nostra democrazia" ha aggiunto la celebre testata americana