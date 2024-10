1/16 ©IPA/Fotogramma

NYT for Harris – “Kamala Harris è l’unica scelta, l’unica voce patriottica per la presidenza”: così il board editoriale del New York Times descrivendo Donald Trump come il candidato più indegno a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti. “Alcune delle persone nominate da Trump nel suo ultimo mandato hanno salvato l’America dai suoi impulsi più pericolosi. Si sono rifiutate di infrangere la legge in suo favore e hanno parlato apertamente quando ha anteposto i suoi interessi a quelli del paese" mette in evidenza il New York Times