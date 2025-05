Guerra a Gaza, folla assalta centro aiuti Usa. Raid di Israele. LIVE

Migliaia di persone ridotte allo stremo hanno fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il sito sarebbe stato distrutto mentre un elicottero israeliano avrebbe aperto il fuoco in aria per disperdere la folla. La Difesa civile della Striscia di Gaza ha annunciato che otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano notturno nel nord del territorio palestinese assediato.