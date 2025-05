Medioriente, l'informativa di Tajani su Gaza: "Israele si fermi"

Nell’Aula della Camera, il ministro Antonio Tajani ha tenuto una informativa urgente su Gaza. "I bombardamenti devono finire, l'assistenza umanitaria deve riprendere al più presto, il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere ripristinato", ha detto il vicepremier. Banchi del governo e delle opposizioni pieni ascolta articolo

"Israele si fermi". Si è tenuta, nell’Aula della Camera, l'informativa urgente del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani su Gaza. Pieni i banchi del governo e delle opposizioni: presenti, tra gli altri, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Guido Crosetto, Alessandro Giuli, Roberto Calderoli e Gilberto Pichetto Fratin, la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader M5s Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. L’informativa di Tajani è stata chiesta dalle opposizioni per riferire sulla situazione a Gaza e sulla situazione del conflitto in Medioriente (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Prima di iniziare, il vicepremier ha chiesto"un minuto di silenzio per le vittime palestinesi e israeliane" del conflitto. Al termine del raccoglimento c’è stato l'applauso dell'Aula. Davanti a Montecitorio, appesa all'obelisco, è apparsa una grande bandiera palestinese.

Tajani: "I bombardamenti devono finire" "La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo – ha detto Tajani all'inizio della sua informativa –. Pagano, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i bambini, gli anziani, le persone malate. Questi morti innocenti feriscono i nostri valori e indignano le coscienze. La legittima reazione del governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico, sta assumendo forme assolutamente drammatiche e inaccettabili". Poi il ministro ha aggiunto: "I bombardamenti devono finire, l'assistenza umanitaria deve riprendere al più presto, il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere ripristinato". "Hamas deve liberare tutti gli ostaggi" Durante l'informativa, Tajani ha detto ancora: "Hamas deve liberare tutti gli ostaggi che ancora sono nelle sue mani, che hanno il diritto di tornare alle proprie case. Ho incontrato più volte i parenti di tanti che, quel 7 ottobre di due anni fa, si trovarono sulla strada dei terroristi. A loro va la solidarietà e la vicinanza del Governo e di tutto il Paese". "L'unica prospettiva per la pace è la soluzione dei due Stati" Tajani ha poi aggiunto: "Lo voglio ribadire chiaramente: l'unica prospettiva possibile per la pace, l'obiettivo irrinunciabile, resta l'avvio di un processo politico che porti a due Stati che convivano in pace e sicurezza". Il ministro ha anche evidenziato che l'Italia sta lavorando "con un'azione a 360 gradi con tutti i nostri partner, a partire da quelli europei e dal segretario di Stato Usa Rubio, con cui stiamo portando avanti un'intensa azione diplomatica per riannodare i fili del dialogo e fermare la catastrofe". "Espulsione palestinesi da Gaza non sarà mai opzione" Poi il ministro ha ribadito ancora: "L'espulsione dei palestinesi da Gaza non è e non sarà mai un'opzione accettabile. Per questo sosteniamo con convinzione il piano arabo a guida egiziana per la ripresa e la ricostruzione della Striscia, che è incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato". "Come ho ribadito più volte insieme al ministro Crosetto, l'Italia – ha spiegato ancora Tajani – è pronta a contribuire a un'eventuale missione internazionale di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, sotto l'egida delle Nazioni Unite e a guida araba. Siamo convinti che il ruolo dei Paesi arabi moderati sia la chiave di volta per costruire una nuova architettura politica e di sicurezza nella regione".