Eric Clapton, in concerto a Milano suona chitarra con colori Palestina

Nei tempi della guerra contro Israele a Gaza, Mr. Slowhand ha comunicato il suo sostegno alla causa palestinese. Non è la prima volta: l'anno scorso, a Lucca, si era anche esibito in una canzone dedicata ai bambini che vivono il conflitto

Una chitarra bianca, rossa, verde e nera come i colori della bandiera della Palestina ha suonato tra le mani di Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi della storia, che nella serata del 27 maggio si è esibito nel primo dei due concerti in programma a Milano. Verso la metà dello show, infatti, Mr. Slowhand ha imbracciato lo strumento nell’intento di comunicare un inequivocabile messaggio politico: il sostegno alla causa palestinese nei tempi della guerra contro Israele a Gaza. La chitarra è rimasta con lui fino alla fine, attraversando le note del brano Sunshine of Your Love dei Cream, della canzone Tears in Heaven dedicata al figlio Conor, avuto da Lory Del Santo e scomparso tragicamente nel 1991 all’età di 4 anni, e dell’esplosione di Cocaine.