John Lennon, all'asta lettera dove propone nuova band a Eric Clapton

Una lettera scritta a mano il 29 settembre 1971 da John Lennon e indirizzata a Eric Clapton andrà all’asta il 5 dicembre per International Autograph Auctions Europe SL con una vendita prevista che si aggira intorno ai 100-150 mila euro. Nelle otto pagine di bozza della versione finale della missiva, che includono numerose cancellazioni e modifiche, il cantante dei Beatles aveva proposto al chitarrista di formare una nuova band. “Devi sapere che Yoko e io abbiamo un’ottima opinione di te e della tua musica e l’abbiamo sempre avuta”, aveva esordito prima di parlare del periodo buio vissuto da Clapton, che era diviso tra la dipendenza dall’eroina e il ritiro dalle apparizioni pubbliche. “Eric, so che posso far emergere qualcosa di grande, anzi di più grande in te che finora era stato evidente nella tua musica. Spero di far emergere lo stesso tipo di grandezza in tutti noi, cosa che so che accadrà se/quando ci riuniremo”.