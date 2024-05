Lennon e Yoko Ono, la prima casa in vendita a New York a 5,5 milioni

Un annuncio immobiliare che non è passato inosservato. Si tratta della prima residenza acquistata a New York da John Lennon e Yoko Ono che è stata messa in vendita per la prima volta dopo 53 anni, con un prezzo di 5,5 milioni di dollari più un debito fiscale di oltre 55.000 dollari. La casa a due piani si trova al 496 di Broome Street, nel popolare quartiere di SoHo. In particolare, in un'area storica composta da circa 500 edifici, molti dei quali caratterizzati da facciate in ghisa, nota come SoHo-Cast Iron Historic District, secondo il sito web untappedcities.com. Il distretto è stato considerato storico nel 1973, appena due anni dopo l'acquisto della proprietà da parte della coppia. Il nome marchia sia la storia architettonica della zona che il periodo degli anni '60, quando SoHo divenne un rifugio per gli artisti.