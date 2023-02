9/15 ©IPA/Fotogramma

Yoko Ono ha unito l'arte all'attivismo. In segno di protesta contro la guerra del Vietnam, nel 1969 l'artista e il marito hanno realizzato la performance Bed-In, durante la quale sono rimasti a letto per una settimana consecutiva. La coppia ha sancito così il futuro impegno del War is Over!, proseguito anche in ambito musicale con l'inno al pacifismo Give Peace a Chance registrato da Lennon con la Plastic Ono Band, il gruppo fondato insieme a Yoko

John Lennon e Yoko Ono, il documentario "24 Hours"