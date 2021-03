John Lennon/Plastic Ono Band, esce la versione deluxe: info e tracklist

Per celebrare al meglio i 50 anni dalla pubblicazione del primo album da solista di John Lennon, esce la versione deluxe con 159 tracce divise in 6 CD e due Blu-Ray

In occasione dei cinquant’anni di “ John Lennon/Plastic Ono Band ” uscirà una versione deluxe del disco con ben 159 tracce divise in 6 CD e due Blu-Ray. La raccolta comprenderà anche 87 registrazioni inedite mai pubblicate prima. All’interno della deluxe edition del disco ci sarà anche un libretto illustrato, curato da Simon Hilton , che aggiungerà ulteriore materiale a quanto già contenuto nei dischi e nei Blu-Ray.

In questa edizione estesa del disco potremo ascoltare i demo, le jam session, i commenti e le idee di John Lennon, sapientemente raccolti da Yoko Ono per portare l’ascoltatore all’interno del processo creativo di questo storico album. L’edizione deluxe di “John Lennon/Plastic Ono Band” è stata rimasterizzata da Paul Hicks, Rob Stevens e Sam Gannon, che in passato hanno già lavorato a “Imagine - The Ultimate Collection”. L’opera sarà essenzialmente divisa in quattro parti: Ultimate Mixes, i nuovi mixaggi dei brani con le più moderne tecnologie; Outtakes, le versioni grezze dei brani; Elements, che contiene parti dei mix originali mai rilasciate; Evolution Documentary, la descrizione dei singoli brani da parte dello stesso John Lennon (FOTO), anche qui tutto materiale inedito.