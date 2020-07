2/15 ©Getty

In occasione del compleanno terrà uno spettacolo di un'ora trasmesso in streaming su Youtube il 7 luglio alle 20 di New York (le 2 di notte in Italia): il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla causa #BlackLivesMatter e ad altre tre organizzazioni

Ringo Starr compie 80 anni: show su Youtube il 7 luglio