Luna Wedler, attrice svizzera classe 1999, ha ottenuto grande successo con Blue My Mind - Il segreto dei miei anni (2017). Ha poi interpretato la moderna eroina di The Most Beautiful Girl in the World (2018), e una serie di altri film e serie tv sia a livello internazionale che locale. Tra i suoi ultimi progetti, la miniserie Tutta la luce che non vediamo

