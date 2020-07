Ringo Starr compie 80 anni: show su Youtube il 7 luglio

Il batterista dei Beatles festeggerà in streaming con amici e colleghi: il ricavato in beneficenza alla causa #BlackLivesMatter e ad altre tre organizzazioni

Il prossimo 7 luglio Ringo Starr compirà 80 anni e sarà il primo Beatle a tagliare questo ambito traguardo: l'altro superstite del gruppo, Paul McCartney, li celebrerà il 18 giugno 2022 (il secondo in ordine di anzianità sarebbe stato John Lennon, che li avrebbe festeggiati il 9 ottobre). Tutt'altro che rassegnato alla pensione, anzi ancora pimpante e pieno di progetti, Ringo ha annunciato a Rolling Stone i dettagli della sua festa di compleanno: il 7 luglio andrà in scena il "Ringo's Big Birthday Show", uno spettacolo di un'ora trasmesso in streaming su Youtube a partire dalle 20 orario di New York (le 2 di notte in Italia).



"Sarà uno show di musica e chiacchiere con gli amici", ha detto Ringo, mentre è stata già definita in gran parte la line-up della serata, a cominciare ovviamente dall'amico Paul McCartney, per continuare con Ben Harper, Sheryl Crow, Joe Walsh degli Eagles, il bluesman Gary Clark Jr. e la batterista e cantante Sheila E. Il gran finale sarà una nuova versione di "Give More Love", il singolo contenuto dall'omonimo album uscito nel 2017: a suonarla con Ringo ci saranno anche Jackson Browne, Jeff Bridges, Elvis Costello e tanti altri amici.



Il format sarà quello a cui abbiamo dovuto abituarci nei mesi di lockdown: performance casalinghe, senza luci o acustica da mega-concerto, ma senz'altro più intime e sincere. Forse anche per questo Ringo ha lanciato un messaggio ai suoi fan per il 7 luglio: "Dire, pensare o postare #peaceandlove sui propri account social, a mezzogiorno, secondo i rispettivi fusi orari". Il ricavato dello show sarà devoluto in beneficenza alla causa del Black Lives Matter e ad altre tre fondazioni: Musicares, una delle maggiori organizzazioni no profit del mondo della musica, in prima linea durante l'emergenza coronavirus; WaterAid, un'organizzazione che si occupa di portare acqua pulita e non contaminata nei Paesi del Terzo Mondo; la David Lynch Foundation, la fondazione del famoso regista di Twin Peaks che sviluppa e diffonde nel mondo la meditazione trascendentale.