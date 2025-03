One Piece, co-showrunner Matt Owens lascia la serie

Owens ha annunciato la sua decisione di prendersi una pausa dopo sei anni di impegno per via della necessità di concentrarsi sulla propria salute mentale e di intraprendere un percorso terapeutico. Questa mossa arriva dopo un’intensa esperienza durata anni che ha visto l’artista coinvolto a tempo pieno nell’ambizioso progetto. La prima stagione della serie è stata lanciata nel 2023, mentre la seconda stagione è stata recentemente completata.

Un annuncio via social e il significato del viaggio

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Owens ha condiviso le sue riflessioni sul lavoro svolto finora. "Gli ultimi sei anni lavorando al live-action di One Piece sono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita", ha scritto il co-showrunner. "Un sogno che si è avverato. Ma è stato anche molto intenso e impegnativo. Quindi scendo dalla Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale".

Matt Owens ha poi voluto esprimere gratitudine verso tutti i collaboratori che lo hanno supportato: “Grazie di cuore a Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix e all’intero cast e alla troupe per la fiducia, la collaborazione e il duro lavoro. Ora mi prenderò un respiro, farò un po’ di terapia, cercherò di scalare le classifiche in Marvel Rivals e tornerò ricaricato per le nuove avventure che mi aspettano. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato. Ci vediamo presto!". Un messaggio che riflette la sua intenzione di prendersi del tempo per sé stesso e ritrovare un equilibrio.