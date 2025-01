One Piece 2, annunciati tre nuovi membri nel cast della nuova stagione

La seconda stagione della serie live-action su Netflix ha recentemente annunciato l’ingresso di tre nuovi attori nel cast, come rivelato in esclusiva dal magazine americano Variety. Rigo Sanchez, noto per il suo ruolo in Outerbanks e Goliath, Yonda Thomas, che ha recitato in Redemption e Seriously Single, e James Hiroyuki Liao, celebre per la sua partecipazione a Barry e Presumed Innocent, sono i nuovi volti che si uniranno alla serie

Sono stati annunciati nelle scorse ore tre nuovi membri del cast di One Piece 2.

La seconda stagione della serie live-action One Piece su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha recentemente annunciato l’ingresso di tre nuovi attori nel cast, come rivelato in esclusiva dal magazine americano Variety.

Rigo Sanchez, noto per il suo ruolo in Outerbanks e Goliath, Yonda Thomas, che ha recitato in Redemption e Seriously Single, e James Hiroyuki Liao, celebre per la sua partecipazione a Barry e Presumed Innocent, sono i nuovi volti che si uniranno alla serie.

Sanchez interpreterà Dragon, uno dei personaggi chiave, Thomas vestirà i panni di Igaram, mentre Liao darà vita a Ipponmatsu, un altro personaggio fondamentale per lo sviluppo della trama.