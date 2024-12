Burger King annuncia la partnership con One Piece

Nel venticinquesimo anno dalla prima messa in onda del celebre anime, la multinazionale avvia una partnership che valorizza l’autenticità e il coraggio di essere sé stessi. La promo include la maglia di One Piece in omaggio con l’acquisto di un burger

La catena multinazionale di ristorazione fast food, Burger King, annuncia una curiosa partnership con uno degli anime giapponesi più famosi al mondo. La collaborazione con One Piece partirà oggi 16 dicembre e durerà fino al 7 gennaio, una promo in occasione delle festività natalizie molto curiosa e attraente per i fan del manga. La partnership prevede “un viaggio di gusto On Fire” con un Chutney BBQ Burger di manzo, pollo o plant-based, versione vegana dell’hamburger, e una T-shirt esclusiva di One Piece. Nel venticinquesimo anno dalla prima messa in onda del celebre anime, Burger King Restaurants Italia ha avviato la partnership volta a valorizzare "l’autenticità e il coraggio di essere se stessi".

Gender Gap

La multinazionale nasce a Miami nel 1954 e ad oggi conta 20mila ristoranti in cento Paesi del mondo. Si fa promotore di valori come inclusività e gender equality, ponendosi come obiettivo quello di cancellare ogni differenza di retribuzione tra uomini e donne. Secondo Burger King, entro il 2028 le posizioni manageriali all’interno dell’azienda verranno ricoperte per il 50% da donne. Sono state inoltre adottate delle misure di prevenzione contro la violenza sulle donne, introducendo un sistema di segnalazione degli abusi con training periodico per tutti. Nella sezione "about us" del sito web, l'azienda spiega: “Stiamo creando rapporti di collaborazione e analisi con organizzazioni che lavorano sui temi Diversity&Inclusion per creare un clima sensibile all'inclusione”.