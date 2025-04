Pasqua, la ricetta per l’uovo fatto in casa del tiktoker Daniele Rossi

Come preparare l'uovo di Pasqua fatto in casa, con una tecnica di temperaggio davvero semplice? La ricetta arriva da Daniele Rossi, tiktoker e chef toscano che pratica una cucina moderna con salde radici nel passato e lavora sulla ricerca di ottime materie prime. Alla base della ricetta, spiega lo chef, ci deve essere un'attenta ricerca di materie prime di qualità. Infatti, seguendo i suoi consigli, dopo aver trovato gli ingredienti per la preparazione e una simpatica sorpresa da inserirvi all'interno, si parte tritando circa 200 grammi di cioccolato in una ciotola, per poi scioglierla in un microonde alla massima potenza. Dopo che la miscela raggiunge la temperatura di 45 gradi, è necessario aggiungere altri 100 grammi di cioccolato tritato, mescolandolo con quello sciolto precedentemente, finché non si ottiene un risultato cremoso. Poi, per farlo raffreddare, è bene riportare il composto a circa 30 gradi. Centrale è la fase successiva: dopo essersi muniti di uno stampo da uovo di Pasqua da 18 cm, il cioccolato deve essere versato all'interno delle due metà e rotate lentamente nello stampo in modo da rivestirlo completamente, eliminando il cioccolato in eccesso. Dopodiché lo stampo viene capovolto e utilizzando una spatola in acciaio si ripuliscono i bordi intorno all'uovo. Si passa poi alla solidificazione: 15 minuti a temperatura ambiente e nel frattempo si tempera il resto del cioccolato. Il processo si ripete identico poi per la creazione della seconda camicia. Una volta concluso il secondo strato, si capovolge il tutto nuovamente su una gratella per essere poi sbattuto per togliere le parti in eccesso. Si conclude, lasciando solidificare il cioccolato nel frigo; i gusci d'uovo si staccheranno facilmente quando il cioccolato risulterà ben cristallizzato.