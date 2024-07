One Piece 2, è iniziata la produzione dei nuovi episodi

One Piece 2, cosa sappiamo sulla seconda stagione

Grande attesa per la seconda stagione della serie tv che ha riscosso successo a livello internazionale. Iñaki Godoy tornerà a interpretare Monkey D. Luffy nel live action ispirato al manga di Eiichirō Oda. L’attore messicano sarà protagonista di nuove avventure, al suo fianco confermati Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, interpreti rispettivamente di Nami, Zoro, Usopp e Sanji.

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso un filmato mostrando i cinque attori impegnati a raggiungere Città del Capo per l’avvio della produzione. Nessuna informazione sulla sinossi, la piattaforma di streaming ha scritto nella didascalia: “Con il suo cappello di paglia e una ciurma sgangherata il pirata Monkey D. Luffy parte per un viaggio epico in cerca del tesoro in questo adattamento live action del celebre manga”.

Stando a quanto rivelato dal fumettista giapponese, la seconda stagione vedrà l’arrivo di un altro membro della ciurma di Cappello di Paglia, ovvero TonyTony Chopper. Massimo riserbo sulla possibile data di uscita dei nuovi episodi sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutte le informazioni.