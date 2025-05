Star Trek: Strange New Worlds, ecco quando uscirà della terza stagione

È stato ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo della stagione 3 del mitico franchise di fantascienza. La nuova missione parte a luglio 2025, con i nuovi episodi che debutteranno sulla piattaforma di streaming Paramount+ il 17 luglio 2025, giornata in cui verranno resi disponibili i primi due capitoli della stagione. A partire da quella data, ogni giovedì verrà lanciato un nuovo episodio, fino a raggiungere il finale, previsto per l’11 settembre

Finalmente c’è una data di uscita per la terza stagione della serie televisiva Star Trek: Strange New Worlds.



È stato ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo della stagione 3 del mitico franchise di fantascienza. La nuova missione parte a luglio 2025, con i nuovi episodi che debutteranno sulla piattaforma di streaming Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il 17 luglio 2025, giornata in cui verranno resi disponibili i primi due capitoli della stagione. A partire da quella data, ogni giovedì verrà lanciato un nuovo episodio, fino a raggiungere il finale, previsto per l’11 settembre.



Il viaggio tra le stelle sta per ricominciare: ripartirà finalmente l’avventura dell’Enterprise. La nuova stagione riprenderà le fila esattamente dove si era conclusa la precedente. L’equipaggio della U.S.S. Enterprise, sempre sotto il comando del capitano Pike, interpretato da Anson Mount, dovrà fare i conti con le conseguenze dello scontro con i Gorn, che ha chiuso il secondo ciclo narrativo. Ma il pericolo non è finito. Il nuovo viaggio li condurrà ad affrontare forme di vita sconosciute e civiltà mai incontrate prima.

Secondo la sinossi ufficiale, i protagonisti dovranno anche confrontarsi con un nuovo avversario che metterà alla prova “il coraggio e la forza di volontà” di ciascuno, dando forma a uno scontro tanto personale quanto epico.