Star Trek: Discovery, il trailer della quinta stagione

L’attesissima serie di successo debutterà giovedì 4 aprile in esclusiva sul servizio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Svizzera, Corea del Sud, America Latina, Germania, Francia, Australia e Austria. I primi due episodi della stagione finale, composta da 10 episodi, saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi verranno trasmessi ogni giovedì.

LA TRAMA DI STAR TREK: DISCOVERY 5

Nella quinta e ultima stagione il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.