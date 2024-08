In occasione del Comic-Con di San Diego il cast di Star Trek: Strange New Worlds ha anticipato ai fan della serie tv Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) le novità dell’imminente terza stagione. Gli attori Rebecca Romjin (Una Chin-Riley) ed Ethan Peck (Spock), insieme agli showrunner Akiva Goldsman ed Henry Alonso Myers, hanno discusso nel Variety’s Studio sul futuro show. “Abbiamo un sacco di idee per il tipo di generi che Star Trek può ospitare. E continuiamo a cercare di ampliare quei confini”, ha detto Goldsman. “Stiamo cercando, oserei dire, di arrivare dove non siamo mai arrivati quando si tratta di genere. Oltre a ciò che è collaudato, che è una sorta di avventura fantascientifica e certamente il nostro tentativo di ricordarne il ritmo almeno regolarmente, deve esserci una morale nella storia. Stiamo allargando le ali e speriamo che vi piaccia”. Peck ha invece scherzato sul fatto di non aver avuto motivo di preoccuparsi della “sicurezza sul lavoro” finché non ha realizzato che la terza stagione avrebbe visto la trasformazione della maggior parte del cast in Vulcaniani, la specie umanoide extraterrestre che tenta di vivere secondo la logica e la ragione e con la minima interferenza delle emozioni. “Sono rimasto un po’ scioccato nel vedere tutti come Vulcaniani perché li conosco così intimamente, avendo lavorato con loro per diverse stagioni”, ha raccontato. “Quindi vederli truccati da Vulcaniani è stato in un certo senso accattivante. Ho avuto questa sensazione davvero bizzarra e sorprendente di “questa è famiglia” perché sono stato in un certo senso isolato come un Vulcaniano nello show per la maggior parte del tempo”.