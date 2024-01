Star Trek, annunciato un nuovo film della saga

Un nuovo capitolo cinematografico dell’epopea fantascientifica è in fase di sviluppo presso la Paramount. Il magazine americano Variety conferma Toby Haynes come regista e Seth Grahame-Smith come autore della sceneggiatura

Un nuovo capitolo cinematografico dell’epopea fantascientifica di Star Trek è in fase di sviluppo presso la Paramount. Il magazine americano Variety conferma Toby Haynes come regista e Seth Grahame-Smith come autore della sceneggiatura.



I dettagli della trama per adesso sono mantenuti segreti, ma ciò che per adesso è dato sapere è che questo prossimo film sarà una storia prequel ambientata decenni prima del film di Star Trek del 2009. Si tratterà inoltre di un'espansione dell'universo di Star Trek e vedrà la Bad Robot di J.J. Abrams come casa di produzione.

Nel frattempo, il quarto capitolo della serie di film riavviati è ancora in fase di sviluppo, con lo studio che lo descrive come il "capitolo finale". Nel terzo film, intitolato Star Trek Beyond e uscito nel 2016, l'equipaggio della USS Enterprise atterra su un mondo misterioso dopo essere stato attaccato dal dittatore con le sembianze di un rettile, ossia Krall (interpretato da Idris Elba).

Un quarto film di Star Trek con protagonista Chris Pine è stato annunciato per la prima volta nel luglio del 2016, con l’aspettativa che tornassero sul set Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg.

Chris Hemsworth, apparso nell'originale del 2009, era pronto a fare il proprio ritorno nella saga spaziale, calandosi nel ruolo di George Kirk, che è il padre del Capitano James T. Kirk (interpretato da Pine). Secondo quanto afferma un portavoce di Paramount, Star Trek 4 dovrebbe vedere il Capitano Kirk incrociare la strada con suo padre, "un uomo che non ha mai avuto la possibilità di incontrare, ma la cui eredità lo ha perseguitato fin dal giorno della sua nascita”, come riporta Variety.