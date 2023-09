Star Trek 4, c'è ancora speranza per il nuovo film della saga

Sembra che i fan di Star Trek non debbano abbandonare la speranza di vivere nuove avventure nella galassia con un quarto episodio della saga fantascientifica. “Star Trek 4 è ancora in carreggiata” ha dichiarato a Collider la sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer, l’attuale regista dell’horror Cimitero vivente: Le origini che è stata inizialmente ingaggiata per lo script del film. “Adoro quel progetto, ed è stato difficile abbandonarlo per saltare su un altro. Ma amo tutti coloro che vi sono coinvolti”. La pellicola, che avrebbe dovuto iniziare la produzione verso la metà del 2022, sembrerebbe dunque in via di definizione, ma attualmente non risultano disponibili ulteriori informazioni. Come riportato da Wired, al film sono stati finora associati nomi celebri come quello di Quentin Tarantino, mentre le trattative con interpreti come Chris Pine e Chris Hemsworth si sarebbero interrotte. Le indiscrezioni più recenti avevano inoltre indicato alla guida Matt Shakman, regista della serie tv Marvel WandaVision, che ha però abbandonato il progetto per lavorare sul reboot Fantastici Quattro in uscita nel 2025.