Non certo della stessa pasta di E.T. (anche se il padre putativo è lo stesso), ci sono gli xenomorfi del film Alien. Sono creature predatorie che si riproducono depositando un parassita negli ospiti. Disegnati da H. R. Giger, sono stati sviluppati da Carlo Rambaldi per il film di Ridley Scott del 1979. Rambaldi è l'incredibile “geppetto” che crea creature pazzesche a cui si deve anche la creazione del sopracitato E.T.



