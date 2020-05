Under the Skin, il film con Scarlett Johansson diventerà una serie TV

Under the Skin diventerà una serie TV. Verrà ampliata la storia dell’alieno, che al cinema aveva il volto di Scarlett Johansson

Se è vero che il coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha bloccato la produzione cinematografica nel mondo, è anche vero che le idee continuano a fluire, così come le sceneggiature vengono ancora scritte e proposte. Tante le idee per i prossimi anni. Tra queste vi è anche quella di realizzare una serie TV di “Under the Skin”, noto film del 2013 con protagonista Scarlett Johansson.

Silver Reel ha acquistato i diritti per la creazione di un prodotto per la televisione, adattando il romanzo di Michel Faber, partendo dall’immaginario visivo del film di Jonathan Glazer. Nel caso in cui il pubblico dovesse apprezzare il prodotto, non si esclude la possibilità di creare degli spin-off legati al brand. Ciò fa infatti parte dell’accordo stipulato.

La Johansson non farà parte del progetto, che non avrà legami col film. Non si tratterà dunque di un sequel televisivo, bensì di una riscrittura. Claudia Bluemhuber ha specificato come la serie sarà tratta prevalentemente dal romanzo omonimo, pur rispettando la visione di Glazer.

Under the Skin, la trama

La serie TV, così come il film, avrà come punto di riferimento il romanzo di Michel Faber. Due alieni sono giunti sulla Terra. Hanno il preciso compito di uccidere tutti gli umani, così da poter sfruttare i loro corpi come carburante per i loro macchinari. Al fine di portare avanti il proprio piano, hanno assunto sembianze umane, indossando di fatto la pelle delle proprie vittime.

Uno dei due assume le sembianze di una splendida donna che, grazie alla propria sensualità, attira in trappola numerosi uomini. Resta però in contatto con il proprio compagno, che ha assunto le sembianze di un motociclista. I due hanno una connessione telepatica, il che consente al secondo di sapere tutto ciò che accade, così come provare le stesse emozioni. Tutto cambierà nel momento in cui l’aliena incontrerà un giovane affetto da neurofibromatosi. Rigettato dalle donne, ha un approccio differente rispetto agli altri maschi approcciati. Lei decide di risparmiarlo e da allora cambierà lentamente la sua percezione del mondo umano.