Eurovision, giallo sui Paesi Bassi: Joost Klein salta le prove

Giallo all'Eurovision (LO SPECIALE). L'artista che rappresenta i Paesi Bassi, Joost Klein, non si è esibito alla prima prova generale della finale tenutasi venerdì 10 maggio alla Malmo Arena. A inizio il cantante è salito sul palco per salutare, ma poi quando è arrivato il suo turno per esibirsi la performance non è avvenuta. Le motivazioni non sono note.