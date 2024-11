Oscar 2025, Vermiglio corre per la miglior opera internazionale

Tra gli 85 paesi che sono stati ammessi dall'Academy of Motion Picture alla corsa per l'Oscar per la miglior opera internazionale, c'è l'Italia con Vermiglio di Maura Delpero. La lista dei 15 film selezionati sarà annunciata il 17 dicembre, mentre le nomination dei finalisti saranno rese pubbliche venerdì 17 gennaio 2025

C'è anche l'Italia con Vermiglio di Maura Delpero tra gli 85 paesi che sono stati ammessi dall'Academy of Motion Picture alla corsa per l'Oscar per la miglior opera internazionale. La lista dei 15 film selezionati sarà annunciata il 17 dicembre, mentre le nomination dei finalisti saranno rese pubbliche venerdì 17 gennaio 2025. Nella categoria di International feature film possono concorrere i lungometraggi (oltre 40 minuti) prodotti al di fuori degli Stati Uniti, in una lingua per oltre il 50% diversa dall'inglese. La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood.

Vermiglio, la trama del film

In quattro stagioni la natura compie il suo ciclo. Una ragazza può farsi donna. Un ventre gonfiarsi e divenire creatura. Si può smarrire il cammino che portava sicuri a casa, si possono solcare mari verso terre sconosciute. In quattro stagioni si può morire e rinascere. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.