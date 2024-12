Masters of the Universe, Jared Leto sarà Skeletor

L'attore avrà il ruolo del principale antagonista di He-Man (interpretato da Nicholas Galitzine) nel film Mattel diretto da Travis Knight

I Masters of the Universe hanno trovato il loro villain, ed è un nome di quelli veramente pesanti. Jared Leto interpreterà infatti il personaggio di Skeletor, storico arci-nemico di He-Man (che nella produzione Amazon Prime avrà il volto di Nicholas Galitzine) nel film diretto da Travis Knight (già dietro la macchina per Bumblebee, spin-off della serie di film Transformers).

Un lungo curriculum da cattivo Premio Oscar per Dallas Buyers Club, Leto ha una lunga lista di film e ruoli importanti, oltre a essere un apprezzato musicista e frontman dei Thirty Seconds to Mars. Come attore non è nuovo ai ruoli da cattivo, avendo già interpretato il Joker in Suicide Squad, il CEO della Wallace Corporation in Blade Runner 2049, Morbius nell’omonimo film Sony. Leggi anche Masters of the Universe, Nicholas Galitzine sarà He-Man

Il resto del cast A fargli compagnia in questa nuova avventura, nei ruoli di cattivi, ci saranno anche Allison Brie (G.L.O.W.) nei panni della strega Evil-Lynn, Sam C. Wilson (House of the Dragon) in quelli di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) in quelli di Tri-Klops, Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) come Goat Man. Nel team di He-Man, invece, si schiereranno Camila Mendes (Riverdale) col ruolo di Teela e Idris Elba (Luther) in quelli di suo padre Man-at-Arms.