Masters of the Universe, Nicholas Galitzine sarà He-Man

Cinema

The Idea of You, la premiere del film con Anne Hathaway. FOTO

La nuova commedia romantica diretta da Michael Showalter è stata proiettata in anteprima nell'ambito della giornata conclusiva del SXSW, South by Southwes Film & TV Festival, di Austin, in Texas. Ecco le foto dell'accoglienza riservata dal pubblico ai protagonisti della storia, Anne Hathaway e Nicholas Galitzine che si apprestano a diventare la coppia della stagione. Sul grande schermo, ovviamente

A un mese e mezzo dal debutto in streaming su Prime Video dove è attesa per il 2 maggio, The Idea Of You, la nuova commedia romantica di Michael Showalter, comincia a raccogliere consensi da parte del pubblico, come prova l'accoglienza riservata al cast del film e ai suoi realizzatori al SXSW, Festival cinematografico che si è svolto ad Austin fino dall'8 al 16 marzo. Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, coppia protagonista della pellicola, sono stati accolti con calore dai fan che li attendevano fuori al Paramount Theatre

Anne Hathaway ha preso parte alla première globale con un minidress cortissimo che ha messo in risalto le sue gambe lunghe e snelle. L'attrice ha indossato un abito del marchio francese Patou, scelto per lei dalla sua storica stylist Erin Walsh, completato da sandali col tacco molto alto Aquazzurra. L'attrice si è concessa ai fan per saluti, foto e autografi