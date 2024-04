The Idea of You, Anne Hathaway in abito rosso seduce New York

1/15 ©Getty

Anne Hathaway è una star che non ha bisogno di esagerare per lasciare il segno, tuttavia, per concludere in bellezza il tour promozionale di The Idea of You, l'ultima pellicola di cui è protagonista con Nicholas Galitzine, ha deciso di concedersi un'apparizione con un look davvero speciale. La sua uscita in rosso a pochi giorni del debutto in streaming del film ha conquistato i fan di New York

The Idea of You, il trailer del film con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine