Met Gala 2023, I look più belli sul red carpet, da Dua Lipa a Rihanna

Anna Wintour, la leggendaria Global Editor Director di Vogue Magazine, come da tradizione, è tra le prime celebrità ad apparire sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York, cornice dell'evento fashion più importante della stagione che mette insieme arte, moda, filantropia e stelle dello showbiz. Per il Met Gala che accompagna l'apertura della mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, la giornalista ha scelto Chanel, un look composto da abito lungo e soprabito haute couture riccamente decorato. Con lei, l'attore britannico Bill Nighy