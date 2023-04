American Horror Story, le prime immagini di Cara Delevingne sul set

La supermodella britannica, avvistata a New York con un look scuro, nei panni di un probabile personaggio nefasto, è l'ennesima attrice in un cast tutto al femminile che conta già Emma Roberts e Kim Kardashian

American Horror Story 12 è in piena lavorazione , come confermano le foto dal set di New York dove accanto alla protagonista Emma Roberts è spuntato un altro volto noto dello showbiz, la top model e attrice Cara Delevingne . La trentenne britannica è l'ultima aggiunta al cast dell'acclamato show antologico il cui nuovo ciclo di episodi dovrebbe essere rilasciato per l'estate 2023.

Con Emma Roberts , Kim Kardashian e Cara Delevingne, la stagione numero dodici del cult ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk si annuncia imperdibile e animata dal consueto mix di interpreti in grado da soli di attirare l'attenzione del pubblico, a prescindere dalla trama degli episodi, sempre elettrizzante e carica di tensione. Non si sa molto del ruolo della top model nella storia di Delicate , titolo del nuovo ciclo di puntate ispirato a Delicate Condition, il romanzo di Danielle Valentine che uscirà a breve negli Stati Uniti. La storia, tutta al femminile , e scritta da una donna, Halley Feiffer, ha come protagonista una donna che si convince di essere in pericolo mentre aspetta un bambino. Kardashian, che avrà uno dei ruoli principali, reciterà nei panni di un personaggio scritto per lei. Delevingne, invece, è apparsa sul set all'aperto a New York vestita di nero , con i capelli scuri e accessori, occhiali da sole, guanti di pelle e scarpe con i cinturini e maxi plateau, scarlatti. Il look, affine a quello della Cruella di Emma Stone , lascia intendere che il suo personaggio sarà in qualche modo nefasto .

Noto per teen drama di fama planetaria come Glee nonché per la sua ampia filmografia di genere mistery e horror, Murphy, il cui contratto con Netflix prevede ampia libertà tematica, ha firmato nel 2022 la miniserie di carattere documentario I diari di Andy Warhol , in sei episodi, basata sull'omonimo libro di memorie del famoso artista popolarità

La storia del serial killer Jeffrey Dahmer, al centro della miniserie Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer , disponibile in streaming su Netflix e visibile su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, ha riacceso l'attenzione sulla vasta filmografia di Ryan Murphy, co-creatore dello show insieme a Ian Brennan. Murphy, che è legato alla piattaforma di streaming da un contratto di esclusiva, è co-autore anche di The Watcher , altro successo di questa stagione

Cara Delevingne: tra moda e recitazione

Non si sa molto a proposito del ruolo di Cara Delevingne in American Horror Story ma è chiaro che la partecipazione al più longevo show di Ryan Murphy - disponibile in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) - rappresenta un bel colpo per la top model la cui carriera nel mondo della recitazione conta ormai un bel po' di titoli di rilievo.

La supermodella, che continua a occupare un posto di primo piano nel mondo della moda, ha raccolto consensi per la sua apparizione nella seconda stagione di Only Murders in the Building, progetto che si aggiunge alle due stagioni di Carnival Row. Sempre per la tv la modella ha girato Planet Sex, docu-serie in cui esplora la sessualità partendo dalla sua esperienza personale. Molti anche i suoi ruoli per il grande schermo, a partire dal debutto nel 2012 con Anna Karenina di Joe Wright.

Protagonista di molti titoli che provano la sua influenza nel mondo delle passerelle, Cara Delevingne, musa di Karl Lagerfeld e anche attivista per i diritti della comunità LGBTQIA+, è uno dei talenti più limpidi della sua generazione, esempio di una vocazione artistica multiforme che rifiuta le etichette e che ha ispirato anche altre modelle che, come lei, sono partite dal fashion system per approdare proprio ai set televisivi. L'ultimo nome su questa lista speciale è quello di Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, che ha recitato per Ryan Murphy in alcuni episodi di American Horror Story 10, trasmesso in Italia nell'ottobre 2021.