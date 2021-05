5/14 WEBPHOTO

Su questi due mondi la costumista due volte premio Oscar Jenny Beavan (per Camera con Vista nel 1985 e trentenni dopo, nel 2015, a 70 anni per Mad Max Fury Road, premio che ha ritirato in jeans e giacca da motociclista ) ha costruito innumerevoli look, 47 solo per Emma Stone\Crudelia.

Florence and the Machine, pubblicato il lyric video della canzone Call me Cruella