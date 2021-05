Florence and the Machine, il lyric video della canzone Call me Cruella

Florence Welch ha scritto su Instagram: “Grazie a Cruella e a Nicholas Britell per avermi dato la possibilità di realizzare il sogno della mia infanzia di scrivere per un iconico personaggio Disney”

Nelle scorse settimane Walt Disney ha mostrato in anteprima le immagini della pellicola che vedrà Emily Jean Stone , questo il nome all’anagrafe, rivestire i panni della celebre Crudelia, divenuta nota in tutto il mondo grazie al cartone animato La carica dei cento e uno, distribuito nel 1961 .

Crudelia, la trasformazione di Emma Stone

Nel frattempo, Walt Disney continua a tenere alta la curiosità del pubblico condividendo contenuti in anteprima, tra questi il video della trasformazione di Emma Stone nella protagonista.

L’attrice ha dichiarato: “Come sappiamo, Cruella de Vil è piuttosto cattiva. In questo film, vediamo in che modo è diventata la cattiva che conosciamo. La storia è del tutto originale, ambientata in un periodo diverso, a fine anni ’70. Una delle cose più divertenti da esplorare è la sua creatività. Lei è molto brava in ciò che fa: disegnare abiti”.