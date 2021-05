Crudelia, un nuovo video racconta la trasformazione di Emma Stone

Emma Stone: "La storia è del tutto originale, ambientata in un periodo diverso, a fine anni ’70. Una delle cose più divertenti da esplorare è la sua creatività. Lei è molto brava in ciò che fa: disegnare abiti”

Emily Jean Stone, questo il nome all’anagrafe, si prepara a regalare nuove avventure al pubblico con la storia, completamente originale, dell’iconico personaggio che ha ottenuto fama mondale con il cartone animato La carica dei cento e uno, distribuito nel 1961.

Nelle scorse ore Walt Disney ha pubblicato un video che vede protagonista l’attrice statunitense raccontare la sua trasformazione in Crudelia tra outfit originali e trucco: “Come sappiamo, Cruella de Vil è piuttosto cattiva. In questo film, vediamo in che modo è diventata la cattiva che conosciamo. La storia è del tutto originale, ambientata in un periodo diverso, a fine anni ’70. Una delle cose più divertenti da esplorare è la sua creatività. Lei è molto brava in ciò che fa: disegnare abiti”.