Una cattivissima Emma Stone nel nuovo trailer di Crudelia

Emma Stone in versione squisitamente punk, con una grinta unica e una cattiveria da fare impallidire qualsiasi super-antagonista dei supereroi: è Crudelia , la protagonista dell’omonimo attesissimo film Disney che uscirà il 28 maggio. Al cinema e in streaming, su Disney + (visibile anche su Sky Q). È stato da poche ore diffuso il nuovo trailer che anticipa ciò che vedremo sullo schermo. L’attrice Premio Oscar per La La Land veste i panni della cattiva, interpretando Crudelia De Mon nello spin-off live action che approfondisce la storia del celebre personaggio impellicciato della fiaba cartoon La carica dei cento e uno (il film, a differenza del romanzo da cui è tratto, si scrive con il numero in lettere, non in cifre). Raccoglie quindi il testimone che le passa Glenn Close, attrice che ha recitato nel medesimo ruolo nei due film usciti negli anni Novanta.

Una Emma Stone cattivissima

La neo-mamma Emma Stone si calerà in panni ben lontani da quelli in cui siamo soliti vederla, con la sua innata dolcezza a corredo insomma.

“Non puoi avere a cuore nessun altro”, le dice nel trailer l’altra Emma del cast, Emma Thompson che interpreta la Baronessa von Hellman.

In una favola che mescola la cattiveria del tipo Il diavolo veste Prada alla ferocia degli acerrimi nemici dei supereroi, Emma Stone si destreggia con disinvoltura estrema.



“Vorrei sottolineare che sto facendo tutto questo con i tacchi”, dice in una scena mostrata nel trailer, mentre mette a ferro e fuoco la festa della Baronessa von Hellman senza rinunciare a uno stile da diva. Anzi: da femme fatale, davvero davvero fatale...



“Voglio combinare guai”, è il fil rouge che intesse il film, vero e proprio ritornello che ritma di azione questa attesissima pellicola.



“Calma, ci sono tante altre cose brutte in arrivo” è il mantra di Crudelia. Per noi invece vale il contrario: “Calma, c’è una cosa bella in arrivo”. Il film Crudelia.