Crudelia, nuove foto del film con Emma Stone

Il film, diretto da Craig Gillespie , arriverà il 28 maggio 2021 . In merito sono state diffuse nuove foto, che mostrano principalmente Emma Stone nei panni di Crudelia, con e senza la celebre parrucca bicolore. Spazio inoltre per Emma Thompson , personaggio cruciale per la trama di questo prequel.

Crudelia, trama e cast

Il film si basa su un romanzo di Maureen Johnson, “Hello Cruel Heart”. La sceneggiatura opera alcune modifiche, come l’età della protagonista e l’ambientazione temporale. Tutto si svolge nalla Londra degli anni ’70, mostrando la trasformazione di Estella de Mon a giovane vogliosa d’emergere a vera e propria villain.

Deve partire dal basso, creando il proprio mito totalmente da sola. Lavora in un negozio, nel quale un giorno mette piede Emma Thompson, che interpreta una ricca baronessa. Un personaggio che attira da subito Estella per svariate ragioni. La principale è la collana che indossa. È la stessa che apparteneva a sua madre. Un monile che indossava la notte in cui perse la vita.

Estella intende riprenderselo ma, al tempo stesso, vuole sfruttare l’importanza della baronessa per farsi largo nel mondo della moda. Il suo sogno è infatti quello di diventare una delle più famose stiliste al mondo. Riesce a mettersi in mostra durante questo breve incontro in negozio e, in seguito, a farsi assumere. Il suo malefico piano ha dunque inizio. Si avvia così una grandiosa avventura, come in parte mostrato dal trailer, che la condurrà a trasformarsi in Crudelia.

Ecco il cast principale del film: