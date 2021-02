Crudelia , il trailer del prequel Disney con Emma Stone

Cruella, cosa sappiamo

approfondimento

“Cruella” è ambientato a Londra negli anni ’70. La pellicola ha come obiettivo quello di raccontare la trasformazione di Estella de Mon in villain, in Cruella. La storia raccontata in questo prequel è quella di una brillante e promettente stilista. Il talento non manca ma deve partire dal basso, lavorando in un magazzino.

Sente dentro di sé la forte sensazione che il mondo le debba qualcosa. Ha soltanto bisogno della giusta opportunità per mettersi in mostra una volta per tutte. Tutto cambia nel momento in cui una baronessa mette piede nel negozio dove lavora. Si tratta di un personaggio interpretato da Emma Thompson. Al collo porta una collana a dir poco speciale per Cruella. Questa apparteneva infatti alla madre della giovane. È lo stesso monile che la donna indossava la notte in cui ha perso la vita. Il suo obiettivo primario è quello di appropriarsene. Una volta assunta dalla baronessa, che dirige una celebre casa di moda, il suo piano ha ufficialmente inizio. Quando si trasformerà in una vera e propria ossessionata dalle pellicce non è ancora dato saperlo.

Ecco il cast principale del film: