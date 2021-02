Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

) . Cabina di regia del governo per le nuove misure. Verso il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni. In Europa ritardi nelle consegne di Moderna. Johnson&Johnson chiede l'autorizzazione dell'Ema.

Incognita varianti, in aumento quelle identificate. Una molto rara a Napoli, altre 7 negli Stati Uniti. Si studia l'impatto, sotto osservazione l'efficacia dei test rapidi nel rilevare le mutazioni del virus. 4 mini zone rosse in altrettanti comuni della Lombardia per l'incremento dei contagi. Chiusa Ancona. I nuovi casi tornano sopra i 10 mila, 336 decessi