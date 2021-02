12/24 ©Getty

EMILIA ROMAGNA - Dall'inizio della campagna sono state 297.044 le somministrazioni complessive. Partite in tutta la regione le vaccinazioni per gli over 85 con le prenotazioni 'salite' a 74mila. Dal prossimo primo marzo partiranno le somministrazioni anche per gli anziani tra gli 80 e gli 84 anni. Ed è iniziata già da 2 settimane la campagna per gli oltre 60.000 over 80 che sono assistiti a domicilio e per i loro coniugi. Al momento rimane sospeso l'iter per il personale scolastico in attesa di avere conferme dal ministero sul vaccino AstraZeneca