Covid, “Pillole di vaccino”: seconda serie dal 22 gennaio su Sky TG24

Cinque nuove puntate prodotte con l’aiuto della realtà virtuale, cinque nuovi approfondimenti scientifici con il professor Andrea Grignolio del San Raffaele per prevenire le fake news: in onda in tutte le principali edizioni del tg, ma disponibili anche sul sito skytg24.it, on demand e sui canali social. E con un QR Code si potrà accedere a contenuti speciali