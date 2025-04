25 aprile: nuovo murale di TvBoy a via Rasella a Roma

Tvboy ha scelto via Rasella a Roma, una delle strade simbolo della Resistenza, per il suo nuovo murale dedicato agli 80 anni dalla Liberazione: una ragazza di spalle con una rosa nella borsa a tracolla. L’artista ha spiegato come l'opera, dal titolo “Viva la Libertà” intenda celebrare il 25 aprile in un "luogo simbolico". "Ho voluto celebrare la libertà - aggiunge -. Una ragazza di spalle, senza tempo, con una rosa nella borsa e una bomboletta spray in mano. Il suo messaggio è chiaro: la libertà va difesa, sempre. Contro l'avanzare degli estremismi e per non dimenticare la storia, e quanto abbiamo dovuto lottare per liberarci dalla dittatura. La libertà è un valore assoluto. Contro ogni dittatura e per la libertà di espressione. Per non dimenticarci da dove veniamo. Per non dimenticare mai. Buon 25 Aprile".