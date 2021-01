Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate

La storia delle pandemie, dei vaccini e degli scienziati che li hanno scoperti. Cinque puntate che spiegano come sia stato possibile creare un vaccino contro il Covid-19 in meno di un anno e come superare le trappole mentali che sottendono al rifiuto o alla paura di vaccinarsi

Cinque puntate che raccontano la storia delle pandemie, dei vaccini e degli scienziati che li hanno scoperti, e che spiegano come superare le trappole mentali che sottendono al rifiuto o alla paura di vaccinarsi. L'ancora resta agganciata all'attualità che stiamo vivendo con focus sui nuovi vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca e sulla campagna appena cominciata in Europa e in Italia.

Istruzioni per l'uso: prima puntata

Quando i vaccini non c'erano, erano guai. La storia del vaccino, da quello contro il vaiolo a quello contro il Covid-19, è al centro di questa prima puntata. E ancora: perché a volte i vaccini si ottengono in così poco tempo, e in altri casi, come per esempio per l'Hiv, sono trent'anni che ci lavoriamo e ancora non siamo riusciti a trovare una soluzione?