Monte Faito, si rompe cavo funivia: persi contatti con una cabina

Sono stati tratti in salvo i 16 passeggeri che erano a bordo della funivia rimasta bloccata pochi secondi dopo la partenza dalla stazione di Castellammare di Stabia (Napoli) per la rottura di un cavo. I vigili del fuoco hanno completato poco fa le operazioni di salvataggio e, secondo quanto si apprende, non ci sono feriti. Eav ha fatto sapere invece che è in corso di verifica la presenza di altri passeggeri che potrebbero essere nella cabina della funivia partita dal monte Faito