Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia fosse in guerra?

I conflitti in Ucraina e ora in Medio Oriente hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Se questa circostanza dovesse realizzarsi, nel nostro Paese le Camere dovrebbero dichiarare lo stato di guerra e dare poteri al governo: i primi a dover rispondere alla chiamata sarebbero gli appartenenti alle forze armate già presenti, poi gli ex militari e da ultimo i civili

Prima lo scontro tra Ucraina e Russia , ora l'escalation in Medio Oriente, con il conflitto tra Iran e Israele (e il coinvolgimento degli Usa). Le guerre in corso hanno portato i vari Paesi Nato a porsi seri interrogativi su cosa fare in caso di conflitto armato che li coinvolga. Se si verificasse un attacco a un membro dell'Alleanza, anche l’Italia sarebbe chiamata a rispondere, come prevede l’articolo 5 della Nato. Ecco cosa c'è da sapere.

Cosa prevede la Costituzione e chi sarebbe interessato

A questo proposito l’articolo 11 della Costituzione parla chiaro: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Un articolo che non è in contrasto con il successivo articolo 78, dove si dichiara che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al governo i poteri necessari per intervenire. I primi a dover rispondere alla chiamata alle armi sarebbero i diversi corpi armati, come Esercito, Marina, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di Finanza. A seguire sarebbero interessati anche tutti gli ex militari che hanno lasciato le Forze Armate da meno di 5 anni e poi ci sarebbero i civili, che verrebbero chiamati solo in caso di estrema necessità. In questo caso andrebbero alle armi tutti i cittadini compresi tra i 18 e i 45 anni idonei dopo visita medica.

Si può rifiutare la chiamata?

La chiamata alle armi non può essere rifiutata: infatti, ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici". La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2004 ma non eliminata: questo significa che può tornare in vigore con un decreto del Presidente della Repubblica nel caso in cui l’esercito sia troppo esiguo. Sarebbero esentati alcuni corpi, come i Vigili del Fuoco, la Polizia penitenziaria e la Polizia locale.