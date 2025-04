Leva militare obbligatoria, non necessaria o da reintrodurre?

Dopo il ripristino del servizio militare in alcuni Paesi della Nato – la Svezia nel 2017, la Lettonia nel 2023 e la Lituania nel 2024 – nel nostro Paese si sono accesi nuovamente i riflettori su una possibile reintroduzione della misura, che dal 2005 è stata sospesa ma non cancellata. Sul tema si sono confrontati, durante la sesta puntata di Materia Grigia, il talk condotto da Fabio Vitale, Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza, e Francesco Vignarca della Rete italiana Pace e Disarmo